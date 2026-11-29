أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل فريق قانوني متخصص لتقديم الخدمات القانونية اللازمة للمتضررين من حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والعمل على سرعة استخراج المستندات والأوراق المطلوبة بالتنسيق مع وزارة العدل.

إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالحادث

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن الفريق القانوني يقدم خدماته من خلال مقار الهيئات التابعة للوزارة بمنطقة العجوزة، مع تخصيص فرق للانتقال ميدانيًا إلى أسر الضحايا ومرافقتهم إلى الجهات المعنية لتيسير إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالحادث.

وأضافت أن الوزارة مستمرة في استقبال أسر الضحايا والمصابين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، موضحة أن المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية باستكمال الإجراءات، وكذلك الحالات التي غادرت المستشفيات بعد تحسنها، يمكنهم التواصل مع الوزارة لاستكمال إجراءات الحصول على التعويضات المستحقة.

وأشارت إلى وجود فرق عمل من الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي والفريق القانوني تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمواطنين، وإنهاء الإجراءات المطلوبة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.