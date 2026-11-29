أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع تطورات حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق منذ اللحظات الأولى لوقوعه، ووجه بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، والعمل على تعويض المتضررين جراء الحادث.

تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إنها تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، مشيدة بحالة التضامن والتكاتف الوطني التي أظهرها الشعب المصري عقب وقوع الحادث.

وأوضحت أن إعلان أرقام الحسابات المخصصة لتلقي التبرعات جاء استجابة لمبادرات رجال الأعمال والمواطنين الذين بادروا منذ اللحظات الأولى بطلب فتح حسابات للمساهمة في دعم المتضررين، مؤكدة أن دور الوزارة تمثل في توفير قناة رسمية ومنضبطة لاستقبال التبرعات.

استفادة جميع الأسر المستحقة

وأضافت أن الوزارة حرصت على وضع آلية تضمن وصول المساعدات والتبرعات إلى مستحقيها، من خلال منظومة تقوم على الحوكمة والشفافية والإنصاف، بما يضمن استفادة جميع الأسر المستحقة، سواء أسر المتوفين أو المصابين.