كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صعوبة الحالات الصحية للمصابين في حادث الوراق، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق الوزارة داخل المستشفيات كشفت عن أوضاع إنسانية وصحية بالغة القسوة، في ظل خطورة الإصابات التي تعرض لها عدد من الضحايا.

8 حالات حرجة بين المصابين

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التقديرات الطبية أشارت إلى وجود 8 حالات حرجة بين المصابين، مؤكدة أن الفرق الطبية بوزارة الصحة تبذل أقصى جهودها للتعامل مع الإصابات وتوفير الرعاية اللازمة، لافتة إلى أن بعض الحالات كانت تحت تأثير التخدير لتخفيف حدة الآلام الناتجة عن الحروق.

وروت مايا مرسي موقفًا إنسانيًا مؤثرًا خلال زيارة المصابين، موضحة أنها شاهدت طفلًا برفقة والدته التي تعرضت لإصابات بالغة الخطورة، مشيرة إلى أن الطفل دخل في حالة صدمة شديدة أفقدته القدرة على الكلام، نتيجة ما شاهده وما تعرضت له والدته من إصابات.

حجم المعاناة النفسية والإنسانية

وأضافت أن المشاهد التي رصدتها داخل المستشفيات عكست حجم المعاناة النفسية والإنسانية التي يعيشها المصابون وأسرهم، معربة عن أمنيتها في أن يتماثل جميع المصابين للشفاء ويعودوا إلى منازلهم سالمين.

وحذرت وزيرة التضامن الاجتماعي من أن خطورة إصابات الحروق لا تقتصر على مرحلة العلاج فقط، إذ قد تترك آثارًا صحية وجسدية ممتدة، وربما تتسبب في عجز يستمر مع بعض المصابين طوال حياتهم، وفقًا لطبيعة الإصابة ومضاعفاتها.

استمرار تقديم المساندة اللازمة

وأكدت أن الوزارة لن تتخلى عن الأسر التي فقدت ذويها أو تعرض أفراد منها لإصابات بالغة، مشددة على استمرار تقديم المساندة اللازمة لهم، في ظل الظروف الصعبة التي خلفها الحادث.