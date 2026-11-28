يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو» مواجهة ريال مدريد وألافيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/27، في مباراة يدخلها أصحاب الأرض بطموحات كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، وهو ما يمنح الفريق الملكي أفضلية نسبية قبل انطلاق المواجهة، في ظل الفارق بين الفريقين على مستوى النقاط والإمكانيات.

ريال مدريد يستهدف الفوز الحادي عشر على التوالي

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق سلسلة مميزة من الانتصارات وصلت إلى 10 مباريات متتالية في مختلف البطولات، تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي يسعى لمواصلة انطلاقته القوية مع الفريق الملكي وتحقيق فوز جديد يعزز موقفه في المنافسة على لقب الدوري.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا كبيرًا في مباراته الأخيرة أمام آيندهوفن الهولندي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق المدريدي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد، وتأكيد قدرته على المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم الحالي، بينما يتطلع ألافيس للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد وألافيس، عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا