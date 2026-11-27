أعلن ريال مدريد رسمياً عن توصل النادي لاتفاق مع إبراهيم دياز لتمديد عقده، مما يربطه بالفريق للسنوات الخمس المقبلة.

ربط دياز مستقبله على المدى الطويل بنادي ريال مدريد، وذلك بتوقيع تمديد كبير لعقده يضمن بقاءه في ملعب "سانتياجو برنابيو" حتى يونيو 2031. وقد اختار اللاعب الدولي المغربي الاستمرار في العاصمة الإسبانية، رغم تلقيه سلسلة من العروض المغرية للغاية من أندية أخرى حول العالم.

وكان صانع الألعاب البالغ من العمر 27 عاماً مرتبطاً بعقد سابق يمتد حتى عام 2027، لكن الاتفاق الجديد يضمن بقاءه عنصراً محورياً في المشروع طويل الأمد للنادي الملكي.

ويرى النادي في النجم المولود في ملقة ركيزة "لا يمكن المساس بها"، رغم قلة مشاركاته الأساسية في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

ويُعد قرار تمديد بقائه دفعة قوية لحامل لقب دوري أبطال أوروبا، لا سيما في ظل الاهتمام الذي أبداه أطراف خارجية للحصول على خدماته.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب الدولي المغربي رفض عروضاً مالية ضخمة من أندية أخرى، مفضلاً البقاء في النادي الذي يطمح معه لتحقيق أكبر النجاحات. ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد وهو في سن المراهقة عام 2019، نجح دياز في بناء سمعة طيبة بفضل أدائه المؤثر في كل مرة يُدفع به إلى أرض الملعب.

في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، أوضح النادي تفاصيل الاتفاق واستعرض مسيرة اللاعب حتى الآن، حيث جاء فيه: "توصل نادي ريال مدريد وإبراهيم دياز إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب، ليظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2031. انضم إبراهيم إلى ريال مدريد في عام 2019 وهو في التاسعة عشرة من عمره. وخلال مواسمه الستة بقميص النادي، خاض 173 مباراة وتوج بـ 7 ألقاب: دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، الدوري الإسباني (مرتان)، وكأس السوبر الإسباني (مرتان)".

كما سلط النادي الضوء على مسيرة اللاعب الدولية وإنجازاته الفردية الأخيرة على المستوى القاري.

وتابع البيان: "هو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي، الذي خاض معه حتى الآن 36 مباراة وسجل 15 هدفاً. كما كان هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025".