تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالوادى الجديد لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ) ، وتبين عدم حيازته لثمة قطع أثرية.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهام راغبى شراء القطع الأثرية بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.