تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وتبين عدم حيازته لثمة ألعاب نارية وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الألعاب النارية وإيهامهم بحيازته لها وطلبه تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.