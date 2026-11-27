أشادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتعامل أجهزة الحماية المدنية والأجهزة الامنية المختلفة مع الحادث الأليم الذي وقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة .

وقالت الأمانة العامة للمجلس انها إذ تثمن عاليا الجهود المتميزة لأجهزة الحماية المدنية المصرية والأجهزة الأمنية المختلفة في مصر، التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في انقاذ المصابين وإسعافهم، فإنها تترحم على أرواح الضحايا، راجية لهم الفردوس من الجنان، ولذويهم جميل الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

حفظ الله لجمهورية مصر العربية أمنها واستقرارها ووقاها كل سوء ومكروه.