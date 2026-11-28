أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح الدفاع الجوي اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه منطقة الرياض.

وفي الساعات من صباح اليوم ؛ نجحت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في إعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الفصائل اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الجنوبية .

وفي وقت لاحق ، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة.

وأضافت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها دمّرت عددًا من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران.