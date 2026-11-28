شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «عنبر الموت»، بطولة الفنانة منة شلبي، تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث الدرامية، مع تطورات جديدة في قضية الشخصية التي تقدمها، بعدما تولى المحامي، الذي يجسد دوره الفنان علي قاسم، مهمة الدفاع عنها، في محاولة لتغيير مسار القضية عقب صدور حكم بالإعدام ضدها.

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل «عنبر الموت» بتولي علي قاسم مسؤولية الدفاع عن منة شلبي، بعدما قررت الاستعانة به وتوكيله لمتابعة قضيتها، لتبدأ بينهما مرحلة جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع التحقيقات والإجراءات القانونية، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية وتحولها إلى قضية رأي عام.

وخلال الحلقة الثالثة من مسلسل «عنبر الموت»، واجه المحامي انتقادات حادة بسبب قبوله الدفاع عن منة شلبي، حيث تعرض لهجوم من أحد الأشخاص الذي اعترض على موقفه، معتبرًا أن الشخصية التي يدافع عنها تمثل خطرًا على المحيطين بها، وقال له: «دي كانت ممكن تقتلك أو تقتلنا كلنا»، وهو ما دفع علي قاسم للرد بأن القضية لم تعد مجرد قضية شخصية، بل أصبحت قضية رأي عام، قبل أن تتصاعد حدة النقاش بينهما.

وعلى جانب آخر، حملت الحلقة الثالثة من مسلسل «عنبر الموت» تطورًا مهمًا في المسار القانوني للقضية، بعدما تم قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر بحق منة شلبي، لتتحول عقوبتها من الإعدام إلى السجن العادي، وذلك عقب المرافعة التي قدمها علي قاسم ودفاعه عنها، وهو ما شكل نقطة تحول مؤثرة في الأحداث، وفتح الباب أمام تطورات جديدة في مصير الشخصية.

ولم تخلُ الحلقة من المواجهات العائلية، إذ تعرض والد منة شلبي، الذي يجسد دوره الفنان رشدي الشامي، لهجوم من أحد الأشخاص، الذي حمّله مسؤولية ما وصلت إليه ابنته، ووجه إليه اتهامات تتعلق بطريقة تربيتها، قبل أن يتطور الخلاف بينهما إلى اشتباك بالأيدي.

وتدخل علي قاسم خلال المشاجرة، محاولًا احتواء الموقف، وأكد لوالدها أنه سيتولى مهمة الدفاع عنها، إلا أن الأب رفض هذا التدخل، مشددًا على أن القضية تجاوزت حدود الأسرة وأصبحت حقًا للجمهور، في إشارة إلى حجم الجدل المحيط بها.

وفي سياق متصل، حاول المحامي إعداد منة شلبي للتعامل مع مجريات التحقيق، وشرح لها طبيعة الأسئلة التي قد توجه إليها من جانب النيابة، والطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها مع الاستجواب، وما يجب عليها قوله خلال التحقيقات، لتكشف هذه المشاهد عن جانب جديد من العلاقة بينهما، وعن محاولاته توجيهها وسط الضغوط التي تحيط بالقضية.

نهاية صادمة للحلقة الثالثة من «عنبر الموت»

وجاءت المفاجأة الأكبر في ختام الحلقة، بعدما أقدمت منة شلبي على قتل أحد الأشخاص، في تطور درامي غير متوقع أعاد خلط الأوراق، وزاد من غموض الأحداث، خاصة بعدما وجهت إليه عبارة: «هترتاحي»، قبل أن تنتهي الحلقة عند هذه اللحظة الصادمة.

وترك هذا المشهد الجمهور أمام تساؤلات عديدة بشأن دوافع الشخصية وراء ارتكاب الجريمة الجديدة، وانعكاس ما حدث على موقفها القانوني، خاصة بعد قبول الطعن وتخفيف الحكم الصادر ضدها من الإعدام إلى السجن.

وبذلك، وضعت الحلقة الثالثة من مسلسل «عنبر الموت» عددًا من التحولات المهمة في مسار الحكاية، بين تطورات القضية والصراعات العائلية والمفاجأة التي شهدتها النهاية، لتفتح الطريق أمام مزيد من المواجهات والأحداث المشوقة في الحلقات المقبلة.