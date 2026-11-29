لفتت الفنانة منى زكي الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة خلال ظهورها في حفل GQ MOTY 2026، حيث اختارت بدلة سوداء بتصميم كلاسيكي ولمسات عصرية، عكست أسلوبها المميز في تنسيق الأزياء والابتعاد عن الإطلالات التقليدية.

تفاصيل إطلالة منى زكي..

ظهرت منى زكي مرتدية بدلة سوداء مكونة من بليزر طويل وبنطلون واسع بقصة مستقيمة، وجاء البليزر بياقة ساتان لامعة أضفت لمسة من الفخامة على التصميم، مع فتحة أمامية أبرزت تفصيلة دانتيل سوداء أسفله، لتمنح الإطلالة طابعًا أنثويًا جريئًا.

واختارت تنسيق البدلة مع حذاء أسود مدبب من الأمام، تميز بتفصيلة فاتحة اللون عند المقدمة، وهو ما أضاف اختلافًا بسيطًا إلى اللوك الأسود بالكامل.

النظارة الشمسية تكمل اللوك..

واعتمدت منى زكي على نظارة شمسية سوداء بتصميم عصري، مع إكسسوار أسود حول الرقبة، لتكمل الطابع الأنيق للإطلالة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر قصيرة مستقيمة باللون الأسود، وصلت إلى مستوى الكتفين، مع مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها دون مبالغة.

منى زكي تجمع بين الكلاسيكية والجرأة..

اعتمدت الإطلالة على اللون الأسود وقصة البدلة الواسعة، مع تفاصيل بسيطة في الخامات والإكسسوارات، لتقدم منى زكي مظهرًا يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية، خاصة مع اختيار الدانتيل والنظارة الشمسية.