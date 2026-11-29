تسلّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جائزة «وسام الشجاعة الذهبي» (Fly of Valour)، في نسختها الدولية الأولى، والممنوحة من منظمة «سايت سيفيرز»، وذلك خلال استقباله وفدًا رفيع المستوى من المنظمة بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجائزة تأتي تقديرًا للجهود الوطنية التي تكللت بإعلان القضاء على مرض التراكوما كمشكلة صحية عامة، وهو إنجاز تاريخي يعكس ريادة مصر في التصدي للأمراض المتوطنة، ويضاف إلى سجل إنجازاتها في القضاء على الملاريا وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي».

وسام الذبابة الذهبية

وأضاف أن اسم الجائزة وتصميمها يستلهمان رمزية «وسام الذبابة الذهبية» في الحضارة المصرية القديمة، الذي ارتبط بالشجاعة والمثابرة، ليجسد الانتصار على التحديات، ويوثق نجاح الجهود الصحية المصرية في مواجهة مرض عانى منه المصريون لآلاف السنين، وورد ذكره في بردية «إبيرس» الطبية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن اعتزازه بهذا التكريم الدولي الذي يحمل دلالات تاريخية وحضارية عميقة، مؤكدًا أن إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من التراخوما باعتبارها مشكلة صحية عامة يمثل تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، حظيت بدعم القيادة السياسية، وعكست تضافر جهود مؤسسات الدولة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يدعم بناء نظام صحي قوي ومستدام يحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

واستعرض الوزير الإنجازات المصرية في القضاء على الملاريا وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، إلى جانب التراخوما، مؤكدًا حرص مصر على إتاحة خبراتها وتجاربها الناجحة للدول الأخرى، ومواصلة تعزيز منظومة الترصد الوبائي، وتطوير برامج الوقاية والاكتشاف المبكر، والحفاظ على المكتسبات الصحية، مشددًا على أن الاستثمار في الصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضم وفد منظمة «سايت سيفيرز» السيد سايمون بوش، مدير إدارة الأمراض المدارية المهملة بالمنظمة، والسيدة ميكايلا كيلي، مديرة وحدة تنفيذ برامج الأمراض المدارية المهملة ورئيسة التحالف الدولي لمكافحة التراكوما، والدكتور محمد بابار قريشي، نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة العمى، ومدير صحة العين الشاملة والأمراض المدارية المهملة بمنظمة CBM.