في خطوة تعزز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، أقرت الكويت الانضمام إلى الاتفاقية الأمنية الخليجية، بعد مرور 14 عاماً على توقيعها واعتمادها من دول المجلس، في إطار توجه يستهدف تعزيز التنسيق الأمني ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية، الأحد، المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 2026، بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وكانت الاتفاقية قد وُقعت في العاصمة السعودية الرياض في 13 نوفمبر عام 2012، واعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون خلال دورته الثالثة والثلاثين التي عُقدت في البحرين في ديسمبر من العام نفسه.

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من مجالات التعاون الأمني، أبرزها ملاحقة المطلوبين لدى الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات والبيانات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب تسليم المتهمين والمحكومين وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل دولة.

كما تركز الاتفاقية على تعزيز أمن الحدود المشتركة، ومنع الدخول والخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل، فضلاً عن تنسيق الدوريات البرية والبحرية، وتنظيم الاتصالات بين المراكز الحدودية وتنسيق العمل بين السلطات المختصة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

وتشمل بنود الاتفاقية أيضاً ضوابط لحماية سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بين الدول، بحيث لا يجوز استخدامها خارج الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو الإفصاح عنها لطرف ثالث دون موافقة كتابية من الدولة التي قدمتها.

وتحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة عام 1994، وفقاً للإجراءات المحددة لنفاذها، بما يعكس تطور منظومة التعاون الأمني الخليجي، وسعي دول المجلس إلى توحيد الجهود في مواجهة الجرائم والتهديدات العابرة للحدود.

ويأتي إقرار الكويت للاتفاقية في توقيت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، ما يضع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين دول الخليج في مقدمة أولويات الحفاظ على أمنها واستقرارها.



