ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لتمكن الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط متهمة بالتعدي على صغيرة في عمر الـ4 سنوات ما تسبب في وفاتها متأثرة بالإصابات التي تعرض لها بمركز العدوة شمال المنيا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة العدوة بلاغًا من أحد المستشفيات، بوصول «م. أ. م، البالغة من العمر 4 سنوات، والمقيمة بإحدى قرى دائرة المركز، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والرأس، فضلًا عن آثار حروق وعقر آدمي بمناطق متفرقة من جسدها، قبل وفاتها أثناء محاولة إسعافها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الصغيرة كانت تقيم لدى سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا، لتتولى رعايتها لحين خروج والدتها من مركز الإصلاح والتأهيل، على ذمة احدي القضاياقضية ، وذلك بحكم علاقة الصداقة التي تربط السيدة بوالدة الصغيرة.

وفي بداية الأمر، ذكرت السيدة أن الصغيرة سقطت خلال لهوها على السلم الداخلي للمنزل، ما أدى إلى إصابتها، إلا أن مناقشتها بشأن الإصابات المتعددة التي ظهرت على جسد الصغيرة كشفت عن تفاصيل أخرى.

وحسب ما ورد بمحضر الشرطة، أقرت المتهمة بالتعدي على الطفلة وإحداث إصابات بها على فترات، بسبب معاناتها من التبول اللاإرادي، كما أقرت بأنها ألقتها أرضًا يوم الواقعة، ما أدى إلى ارتطام رأسها بالأرض وإصابتها التي أودت بحياتها.

وبسؤال جدة الصغيرة من ناحية الأم، اتهمت السيدة بالتعدي على حفيدتها والتسبب في الإصابات التي انتهت بوفاتها.

سبب الوفاة

ومن جانبه، أفاد الطبيب الشرعي القائم بتشريح الجثمان بأن سبب الوفاة يرجع إلى كسر بنظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وجرى التحفظ على المتهمة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وظروفها، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق

