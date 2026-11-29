سلّط الإعلامي أمير هشام الضوء على لفتة تضامنية من جماهير نادي مولودية الجزائر مع مصابي وضحايا حادث الوراق.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الإنسانية قبل كرة القدم.. لافتة تضامن من جماهير نادي مولودية الجزائر مع مصابين وضحايا حادث الوراق».

حيث أن فى مشهد إنساني مؤثر، خطفت جماهير نادي مولودية الجزائر الأنظار بموقفها النبيل بعدما حرصت على توجيه رسالة تضامن ومواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي شهد سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ورفعت جماهير الفريق الجزائري لافتة خلال مواجهة مولودية الجزائر أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كُتب عليها: «رحم الله ضحايا حادثة الوراق»، في رسالة عكست مشاعر الأخوة والتضامن مع الشعب المصري.

كما لاقت هذه اللفتة الإنسانية إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعون على موقف الجماهير الجزائرية، مؤكدين أن العلاقات الأخوية بين الشعوب العربية تتجاوز حدود المنافسة والانتماءات الرياضية.

ولم يقتصر الموقف على الجماهير الجزائرية، إذ شهدت الأيام الماضية العديد من المبادرات الإنسانية من جماهير أندية عربية، تضامنًا مع ضحايا الحادث ومصابيـه