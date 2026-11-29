أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 251 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ومنافذ تداول السلع، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الجبن يعمل دون ترخيص، ومخزن أدوية غير مرخص، والتحفظ على 3 أطنان من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع.

وأوضح المحافظ أن الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة، وضبط المخالفات المتعلقة بالسلع المدعمة والمنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مؤكدًا استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات أسفرت عن ضبط مصنع جبن غير مرخص، والتحفظ على 500 كجم جبنة موتزاريلا معبأة، و1800 كجم جبنة تحت التغليف، فضلًا عن المعدات والأدوات المستخدمة في الإنتاج والتعبئة. كما تم ضبط مخزن أدوية يعمل دون ترخيص، بداخله 842 عبوة دواء مجهولة المصدر، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 165 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 55 محضرًا، من بينها 22 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، أسفرت عن ضبط 7680 عبوة عصير، و4 أطنان أعلاف، و3 أطنان كبريتات زراعية، و3 أطنان أسمدة، و2.5 طن مخللات، وطنين من الملح، و3528 ظرف عصير مسحوق، و200 كجم مقرمشات، و200 لتر زيت سيارات، إلى جانب كميات من السجائر واللحوم والسكر ومستحضرات التجميل.

كما تم ضبط 3 أطنان زيت طعام و44 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين لسلع منتهية الصلاحية، ومحضر للذبح خارج المجازر الحكومية، فضلًا عن تحرير 20 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين لإدارة محطات وقود «طلمبات رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، فيما أسفرت الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 27 محضرًا، لمخالفات شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بونات الصرف للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.