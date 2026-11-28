قاد عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة مفاجئة بحي شمال المدينة، لإيقاف أعمال البناء المخالفة، والتصدي لمحاولات إقامة أدوار بالمخالفة للتراخيص.

أسفرت الحملة عن إزالة الأشاير الحديدية وفك الشدات الخشبية، لمنع استكمال الأعمال المخالفة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية والتصدي الفوري لجميع أشكال البناء المخالف، وفرض سيادة القانون، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الحملة، وجه رئيس مركز ومدينة المنيا رسالة تحذيرية لأصحاب الأبراج والمباني المخالفة، مؤكدًا أن الأدوار التي يتم إنشاؤها بالمخالفة للتراخيص لا تخضع للإشراف الهندسي اللازم، ولم يتم التأكد من سلامتها الإنشائية، وهو ما يمثل خطورة جسيمة على أرواح المواطنين.

وشدد غرياني على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات لإقامة أدوار مخالفة، مؤكدًا أن الالتزام بحدود الترخيص مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن كل من يخالف القانون يتحمل المسئولية القانونية كاملة ولا يلومن إلا نفسه، مشيرًا إلى أن أجهزة المدينة تقدم جميع أوجه الدعم والتسهيلات للمواطنين الملتزمين بقوانين البناء.

وأكد رئيس المدينة استمرار حملات الإزالة وإيقاف الأعمال المخالفة بصورة يومية ومكثفة، مع مواصلة أعمال الرصد الميداني لأي محاولات بناء خارج الاشتراطات القانونية، والتدخل الفوري لإزالة المخالفات في مهدها.