تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جهود القافلة الطبية بقرية صندفا بمركز بني مزار، وقرية شم البصل القبلية بمركز مغاغة، حيث أسفرت أعمال القافلة التابعة للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عن توقيع الكشف الطبي على 2979 حالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين.

وقد اُختتمت أعمال القافلة الطبية الشاملة بمحافظة المنيا، التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، تحت شعار «معًا لإنقاذ حياة»، على مدار 4 أيام خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمركزي بني مزار ومغاغة.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى، المنسق العام للقوافل الطبية بمجلس الوزراء، أن الحالات التي تم توقيع الكشف عليها شملت 1412 حالة رمد، تم صرف 564 نظارة طبية لها، مع تحديد 208 حالات تحتاج إلى عمليات جراحية بالعيون، إلى جانب 1567 حالة بالعيادات الشاملة في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، كما تم تحديد 78 حالة تحتاج إلى تدخلات جراحية أو استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، وفقًا للحالة الصحية لكل منها، مشيرًا إلى صرف الأدوية اللازمة لجميع المترددين بالمجان.