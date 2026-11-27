كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة "منادى سيارات" ومطالبته بدفع مبالغ مالية نظير إنتظار سيارته بأحد الشوارع بدمنهور بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 24 نوفمبر وممارسته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنه بقصد التربح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.