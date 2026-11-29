كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواجد اللاعب المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه أمام سندرلاند في منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«عمر مرموش في التشكيل الأساسي لـ توتنهام أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي»

حيث أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة سندرلاند، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وشهد التشكيل عودة النجم المصري عمر مرموش إلى التشكيلة الأساسية، بعدما شارك بديلًا في المباراة الماضية أمام إيبسويتش تاون، والتي انتهت بفوز توتنهام بهدفين دون رد.

كما يسعى مرموش لاستغلال فرصة المشاركة أساسيًا من أجل تقديم أداء مميز والمساهمة في قيادة فريقه لتحقيق الفوز، بالإضافة إلى تعزيز رصيده التهديفي في منافسات البريميرليج، بعدما سجل هدفًا واحدًا خلال الموسم الحالي