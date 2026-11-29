قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة اللازمة لشركتين لمزاولة نشاطهما في التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

تفاصيل القرار

ووافقت الهيئة على منح شركة "فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الترخيص النهائي لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية، وقيدها بسجل شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت رقم (13) وذلك بعد إتمام زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع، وأن تزاول النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا من خلال شركة "ديجيفاي إيجيبت لتكنولوجيا الهوية الرقمية" وإبرام العقود على المنتجات غير المصرفية إلكترونيًا، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا عبر أنظمتها الداخلية.

كما منحت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لشركة "لاكي للتمويل الاستهلاكي" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، حيث كانت قد تقدمت بطلبها قبل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٦ بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية. ويشمل نشاطها عمليات التحديد والتحقق والمصادقة والتعرف على العملاء وإبرام العقود وتسجيل وحفظ واسترجاع السجلات الرقمية إلكترونيًا من خلال شركة “ڤي لينس”.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق، سواء كانت مزاولة هذه الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.