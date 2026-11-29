أقر ماوريسيو بوتشيتينو بأن حجم إعادة بناء مانشستر يونايتد كان أكبر مما كان يتوقعه بعد أن انتهت أول مباراة للأرجنتيني على أرضه بهزيمة مذلة 4-0 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد عشرة أيام وثلاث مباريات من توليه المنصب، شاهد بوتشيتينو فريقه يبدأ بداية قوية قبل أن ينهار مرة أخرى حيث عاقب برينتفورد فريق يونايتد الهش الذي كان يفتقر إلى الثقة، مما تركه يواجه التحدي الصعب المتمثل في وقف تراجع النادي.

وقال بوتشيتينو: “لحظة صعبة، بالطبع، ربما تقولون لي أصعب مما تتوقع؟ بالطبع، نعم، لأننا لا نتوقع أبدًا مثل هذه النتيجة، لكن هذا هو الواقع، وعلينا أن نتقبّله، نحن هنا من أجل ذلك.”

كشفت الخسارة عن حجم المهمة التي تواجه المدرب، الذي وصل الأسبوع الماضي بعد فترة قضاها مع المنتخب الوطني الأمريكي، حيث استقبل فريق أولد ترافورد أربعة أهداف من أربع تسديدات فقط لبرينتفورد على المرمى.

يحتل فريق يونايتد المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، وسيهبط إلى المركز الأخير إذا فاز كريستال بالاس على هال سيتي اليوم الأحد.

وبعد الهزيمة الساحقة 4-0 أمام ليفربول الأسبوع الماضي ، خسر يونايتد مباراتين متتاليتين بفارق أربعة أهداف على الأقل لأول مرة منذ عام 1963. وقال بوتشيتينو إن الضرر الذي ألحقه الهدف الافتتاحي كان انعكاسا لضعف ثقة الفريق بنفسه.

واستمر: "يمكن أن يحدث هذا النوع من المواقف عندما تكون الثقة منخفضة ونبدأ بشكل جيد حقًا، ولكن عندما نستقبل أول تسديدة على المرمى، في هذه اللحظة، كان من الصعب حقًا على اللاعبين الرد".

وتابع: "نشعر بخيبة أمل، وبالطبع النتيجة مؤلمة للغاية، اللاعبون بحاجة إلى الدعم، واللاعبون هم اللاعبون الذين لدينا، ولن نغيرهم، الطريقة الوحيدة لتغيير الواقع هي بالمثابرة".

وحذر: “علينا أن ندرك واقعنا، صحيح أننا مانشستر يونايتد، لكن لا يمكننا الفوز بمجرد الشعار والتاريخ، علينا أن نضاهي الخصم في جميع الجوانب، ثم نتفوق عليه بكثير لنفوز بالمباراة.”

وأوضح: “سيلعب لاعبونا يوم الأربعاء، يجب أن يعودوا إلى الإيمان بقدرتنا على تقديم أداء أفضل وأفضل وأفضل، إنها مسألة وقت فقط.”