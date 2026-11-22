يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، في مواجهة مرتقبة على ملعب آنفيلد.

ومن المتوقع أن يقود أليكسندر إيزاك وبرادلي باركولا وكودي جاكبو تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في حين يستعد الفريق الضيف لخوض المباراة الأولى تحت قيادة مديره الفني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

من المنتظر أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، جيريمي جاكيه، رونالد أراوخو.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومنيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كودي جاكبو، أليكسندر إيزاك.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ليني يورو، ديوجو دالوت.

خط الوسط: يوري تيليمانس، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، بريان مبيومو، أماد تراوري.

الظهور الأول لبوتشيتينو وغياب محمد صلاح

وتحمل مباراة اليوم أهمية خاصة لمانشستر يونايتد، إذ ستكون الأولى للمدير الفني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، الذي تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا لمايكل كاريك.

وفي المقابل، يخوض ليفربول المواجهة للمرة الأولى دون نجمه المصري محمد صلاح، الذي يتصدر قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 16 هدفًا في مختلف المسابقات.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب آنفيلد.

موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 8 نقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين

تحمل مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد تاريخًا طويلًا من المنافسة والإثارة، إذ يُعد الصدام بين الفريقين واحدًا من أبرز قمم الكرة الإنجليزية، في ظل الصراع المستمر بينهما على الألقاب والمكانة التاريخية داخل إنجلترا.

وعلى مستوى المواجهات الرسمية، يتفوق مانشستر يونايتد في عدد الانتصارات، بعدما حقق 85 فوزًا خلال 218 مباراة جمعته بليفربول، مقابل 72 انتصارًا للريدز، فيما حسم التعادل 61 مواجهة، وفقًا للإحصائيات الواردة.

ورغم الأفضلية التاريخية لمانشستر يونايتد، فإن ليفربول يمتلك بدوره انتصارات عريضة لا تُنسى، أبرزها الفوز بسبعة أهداف دون رد في مارس 2023، في واحدة من أقسى الهزائم التي تعرض لها الشياطين الحمر أمام غريمهم التقليدي.

وشهدت السنوات الأخيرة تبادلًا للانتصارات بين الفريقين، إذ فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024، بينما حقق ليفربول انتصارًا بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد في سبتمبر من العام نفسه.

وتواصلت الإثارة في المواجهات التالية، قبل أن ينجح مانشستر يونايتد في حسم آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، وفقًا للنتائج المذكورة، ليحصل على أفضلية معنوية قبل القمة الجديدة على ملعب أنفيلد.