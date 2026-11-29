تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المقر الجديد لقسم جوازات المنيا بمدينة المنيا الجديدة، يرافقه اللواء عبد الله محمد عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والعميد فيصل الإدريسي، مساعد المدير للمنطقة الجنوبية، والرائد حسام العطار رئيس مباحث الجوازات، والرائد عبد الرحمن مصطفى رئيس قسم الجوازات، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية المقر لاستقبال المترددين، في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات استخراج جوازات السفر.

واطّلع المحافظ على تجهيزات ومكونات المقر الجديد، المقام على مساحة 750 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 800 مواطن، ويتكون من طابقين مجهزين لاستقبال الجمهور، ويضم 18 شباكًا لتلقي الطلبات، منها 6 شبابيك بالطابق الأول المخصص لخدمة كبار السن وذوي الهمم، و12 شباكًا بالطابق الثاني، بالإضافة إلى منافذ للخدمات البنكية وخدمات «أمان» و«ترابط»، وشباك مخصص لتسليم جوازات السفر، بما يضمن تنظيم حركة المترددين وتيسير حصولهم على الخدمات.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول معدلات الأداء بالقسم، التي تتراوح بين 350 و450 جواز سفر يوميًا، كما تعرّف على نطاق اختصاصه الجغرافي، والذي يشمل مراكز وبندر المنيا وسمالوط وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بهذه المناطق وتوفير خدمات استخراج جوازات السفر بصورة أكثر سهولة ويسرًا.

وأكد اللواء عماد كدواني أهمية مواصلة تطوير مقار تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الأداء، وحسن استقبال المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم، مع توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بتخصيص طابق كامل لخدمتهم، وموجهًا بضرورة الحفاظ على الانضباط وانتظام العمل، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتقديم خدمة جماهيرية متميزة.

وفيما يتعلق بنطاق تقديم الخدمة ومواعيد العمل، يتبع المواطنون بمراكز مطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة مكتب جوازات بني مزار، حيث تُقدم خدمات استخراج جوازات السفر يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، طوال أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس، عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.