قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث طريق الدائري بالوراق،داعيًا أن يتغمد الله رحمته للضحايا.

وقال رئيس الوزراء أن الدولة تقف صف واحد خلف أسر الضحايا ولن تتاخر لتقديم اي دعم لهم في أى وقت .

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة الدعم لأسر الضحايا والمصابين مشيرا الي انه وجه بحصر كامل لجميع الخسائر الذي تسبب به الحادث وتعويض كامل للضحايا لافتا أن الرئيس تابع تلفونيًا مع جميع المسئولين لحظة بلحظة لمعرفة تداعيات الحادث .

وأضاف أن هناك تكاتف مع جميع المسئولين للتعامل مع هذه الحادث مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع الحادث بصورة فورية من خلال غرف العمليات.