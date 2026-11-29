أشاد حمادة عبد اللطيف نجم الكرة المصرية السابق، بفوز الزمالك بالأمس على الأفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لاعبي الزمالك ومعتمد جمال يستحقون التحية على هذه النتائج في ظل هذه الظروف الصعبة وهناك حالة مميزة، هذه الحالة هي حالة نادرة للاعبي الزمالك، حالة تُدرس.

وأضاف: لاعبي الزمالك غير مقصرين رغم تأخر مستحقاتهم، معتمد جمال يعمل في ظروف غير طبيعية ويقدم نتائج مميزة وأتمنى أن الناس تصبر عليه.

وتابع: أتمنى صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة لتحفيزهم وأتمنى توفير مناخ جيد للاعبي الزمالك والكرة في الملعب ، والزمالك قادر على تكرار ما فعله الموسم الماضي.