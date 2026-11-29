قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء تناول اليوم محورين رئيسيين، يتعلق الأول باستعراض تقرير شامل حول حادث الطريق الدائري وملابساته، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الحادث، فيما ركز المحور الثاني على بحث التدابير اللازمة للحد من حوادث الطرق ومنع تكرارها خلال الفترة المقبلة.

التعامل مع الإعانات والتبرعات المقدمة

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع استعرض جهود الدولة في التعامل مع الحادث، إلى جانب مناقشة آليات واضحة للتعامل مع الإعانات والتبرعات المقدمة لدعم أسر الضحايا والمصابين، بما يضمن تنظيم وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ملف الحد من حوادث الطرق

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن ملف الحد من حوادث الطرق استحوذ على جانب مهم من مناقشات الاجتماع، خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، وهو ما يستدعي التحرك لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز السلامة على الطرق.

اتخاذ إجراءات وقائية تحد من وقوع الحوادث

وأشار إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها حجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير شبكة الطرق ووسائل النقل ومنظومة المرور، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على ضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية تحد من وقوع الحوادث وتحافظ على أرواح المواطنين.