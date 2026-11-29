أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وصول أول سيارة إسعاف إلى موقع حادث الوراق بعد 6 دقائق من تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق خلال 43 دقيقة.

ونفى وزير الصحة والسكان ، الشائعات المتداولة بشأن إخفاء العدد الحقيقي لضحايا الحادث، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، ولا يتفق مع المنطق القانوني أو الإنساني.

وأوضح أن حصر أعداد المصابين والضحايا يخضع لإجراءات دقيقة تشارك فيها جهات متعددة، من بينها النيابة العامة والطب الشرعي، بما يضمن توثيق الأعداد والبيانات بصورة دقيقة.

وأضاف أن وجود أسر الضحايا والسجلات الطبية يجعل الحديث عن إمكانية إخفاء البيانات أمرًا غير منطقي، مشددًا على أن المعلومات المتعلقة بالضحايا والمصابين تخضع لعمليات حصر وتدقيق من الجهات المختصة.

وتقدم وزير الصحة والسكان بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الوراق، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.