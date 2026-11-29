كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن 16 مصابًا في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق يواصلون تلقي العلاج داخل 6 مستشفيات، بعد خروج 7 حالات من المستشفيات نتيجة تحسن حالتهم الصحية.

استقرار الحالات في الساعات الأولى

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن المرحلة الثانية من التعامل مع المصابين بدأت عقب استقرار الحالات في الساعات الأولى، من خلال إجراء الفرز الطبي وإعادة توزيع المصابين على المستشفيات الأكثر ملاءمة لطبيعة الإصابات ودرجة خطورة كل حالة.

وأضاف أن الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة تولت التنسيق مع مستشفيات الجمهورية بمختلف تبعياتها، سواء المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات المجتمع المدني، لتوفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمصابين.

وأوضح عبدالغفار أنه جرى نقل حالات الحروق إلى مراكز الحروق المتخصصة، عقب إجراء التقييم الطبي الأولي واستقرار الحالات، بما يضمن حصول كل مصاب على الرعاية المناسبة لطبيعة إصابته.

وأشار إلى أن المصابين الموجودين حاليًا بالمستشفيات يتلقون الرعاية المركزة والمتابعة الطبية الكاملة، من خلال فرق متعددة التخصصات، إلى جانب توفير الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، لافتًا إلى وجود 3 أطفال بين المصابين.