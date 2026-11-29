كشف الصحفي حازم البربري، وصول خطاب رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري، يتضمن رغبة العراق في استضافة بطولة كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الخطاب لم يتضمن أي عرض مالي حتى الآن.

وقال البربري، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "وصل خطاب رسمي من الجانب العراقي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد برغبتهم في استضافة بطولة كأس السوبر المصري".

وأضاف: "المفاجأة أن الخطاب الذي وصل إلى الاتحاد المصري لم يتضمن أي مبالغ مالية، لكنه اقتصر على طلب مبدئي لاستضافة البطولة، دون التطرق إلى المقابل المالي أو تفاصيل أخرى".

وتابع: "العراق يرغب في استضافة كأس السوبر المصري، خاصة أن البطولة تحظى باهتمام كبير داخل مصر وخارجها، في ظل مشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأوضح: "الاتحاد العراقي أكد لنا أن الخطاب سيتم إرساله إلى الاتحاد المصري اليوم، وهو ما حدث بالفعل، ووصل خطاب رسمي يتضمن رغبتهم في تنظيم البطولة، دون تقديم عرض مالي حتى الآن".

وأشار إلى أن الخطاب العراقي يعد خطوة مبدئية، قائلًا: "الجانب العراقي ينتظر رد الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي حالة الموافقة ستبدأ المناقشات بشأن المقابل المالي ومواعيد البطولة وشركات الرعاية والتفاصيل التنظيمية".

واختتم حازم البربري تصريحاته قائلًا: "الاتحاد العراقي يرغب في استضافة كأس السوبر المصري بنهاية شهر ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل المتعلقة بالمواعيد والمقابل المالي والرعايات خلال الأيام المقبلة".