أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على حرص الوزارة على إطلاع الرأي العام على تطورات حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بصورة مستمرة، مع الالتزام بالدقة في إعلان أعداد الوفيات والمصابين وعدم نشر أي أرقام قبل التحقق منها.

تساؤلات الرأي العام وتوضيح المستجدات

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة أصدرت 10 بيانات صحفية بشأن الحادث، إلى جانب إجراء 16 مداخلة إعلامية هاتفية وتليفزيونية، للرد على تساؤلات الرأي العام وتوضيح المستجدات المتعلقة بأعداد الضحايا والمصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأضاف أن المشهد تطور بسرعة كبيرة خلال الساعات الأولى من الحادث، وهو ما استلزم تحديث البيانات بصورة متواصلة، مع التأكد من دقة كل معلومة قبل إعلانها رسميًا.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزارة اعتمدت قاعدة أساسية في التعامل الإعلامي مع الحادث، تتمثل في عدم إعلان أي رقم إلا بعد التحقق منه، مع تحديث البيانات أولًا بأول وفقًا لما يرد من المستشفيات والجهات المعنية.

ضمان وصول المعلومات الدقيقة

وأشار إلى أن هذا النهج استهدف ضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين وأسر الضحايا، في ظل المتابعة المستمرة لتطورات الحادث والإجراءات الطبية والقانونية المرتبطة به.