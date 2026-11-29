نشر أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، منشوراً يخص تشكيل الأهلي لمواجهة أول أغسطس في كأس الكونفيدرالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك

«تشكيل الأهلي لمواجهة أول أغسطس في كأس الكونفيدرالية»

حيث أعلن سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمارد الأحمر لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهد التشكيل تواجد مصطفى شوبير في حراسة المرمى، بينما يقود أشرف بن شرقي خط الهجوم، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة

وجاء تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس كالتالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد،

وفي خط الوسط مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو،

بينما يقود أشرف بن شرقي خط الهجوم