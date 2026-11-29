تعادل فريق ليفربول أمام مضيفه إيفرتون بهدف مقابل هدف في مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب هيل ديكينسون ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ففي الشوط الأول تقدم ليفربول بإحراز هدفه في الدقيقة الخامسة بعد كرة طويلة داخل منطقة جزاء إيفرتون لكن أخطأ الدفاع في التصدي لها لتصل عند فيرتز مررها إلى دومينيك سوبوسلاي الذي سددها بصورة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن على يمين حارس مرمى إيفرتون إلى داخل الشباك وبعدها في الدقيقة 25 ادرك ايفرتون التعادل بهدف عكسي سجله جيريمي فريمبونج، لاعب ليفربول، بعد ضربة ثابتة لصالح إيفرتون أرسلها جاك جريليش داخل منطقة الجزاء وحاول فريمبونج أن يشتتها لكنه أخطأ فيها وسجلها بالخطأ في مرماه..وفي الشوط الثاني ليفربول كان الأفضل، حيث حاول الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني والفوز ولكنه لم ينجح..لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية.. وإيفرتون إلى 17 نقطة في المركز الثامن.

ويتصدر جدول ترتيب المسابقة أرسنال برصيد 28 نقطة يليه برايتون ومانشستر سيتي بنفس الرصيد 22 نقطة.

ويواجه برايتون ضيفه نيوكاسل يونايتد بعد قليل لحساب نفس الجولة وفي تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة يستضيف أرسنال نظيره مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة وختامها.