قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن أجهزة الدولة تحركت بصورة عاجلة للتعامل مع حريق سيارة نقل المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أن سيارات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وصلت إلى موقع الحادث خلال نحو 11 دقيقة.

التنسيق بين سيارات الإسعاف ورجال الحماية

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن التعامل مع الحادث جرى بالتنسيق الكامل بين سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، حيث شاركت نحو 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

وأوضح أن جهود الحماية المدنية أسفرت عن السيطرة على الحريق خلال 43 دقيقة، رغم امتداد النيران إلى عدد من السيارات المحيطة بموقع الحادث.

جهود الفرق الطبية

وأشار عبدالغفار إلى أنه عقب السيطرة على الحريق وفتح الطرق أمام الجهات المعنية، بدأت أعمال النيابة العامة وجهات الأدلة الجنائية، بالتوازي مع استمرار جهود الفرق الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمصابين والتعامل مع جثامين الضحايا.

وأكد أن التعامل مع الحادث انقسم منذ الدقائق الأولى إلى مسارين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، والثاني يتعلق بحفظ الجثامين والبدء في إجراءات تحديد هويات الضحايا بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي.