أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 322، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وشملت القافلة خيام وبطاطين ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، التي شملتها القافلة لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

كما دفعت القافلة 322 من «زاد العزة» أكثر من 2,082 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت: سلال غذائية ودقيق، مستلزمات إغاثية و طبية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

وفي سياق متصل، استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة 107 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح لتلقي العلاج، كما رافق المتعافين خلال مغادرتهم وعودتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري انتشارها على معبر رفح، لتقديم خدماتها الإنسانية داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، ومساندة المرضى و الجرحى ومرافقيهم وتيسير رحلة عبورهم.

وتشمل الخدمات المقدمة الدعم النفسي خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، فضلًا عن توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح، منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.