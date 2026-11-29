كشف الطبيب والكاتب خالد منتصر عن أمنية كوكب الشرق أم كلثوم تتعلق بتسجيل القرآن الكريم بصوتها، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع فيسبوك، معبرًا عن أسفه لعدم خروج هذا المشروع إلى النور.

وأشار خالد منتصر إلى أن تسجيل القرآن بصوت أم كلثوم كان من الممكن أن يمثل كنزًا فنيًا يستمتع به الجمهور، معتبرًا أن رفض الفكرة حال دون تحقيق هذه الأمنية.

وكتب خالد منتصر: «تخيلوا لو كانت أم كلثوم نجحت في تسجيل القرآن بصوتها الملائكي الذي لم يأتِ مثله حتى الآن، كان حيبقى عندنا كنز».

وأضاف: «لكن نعمل إيه لتحجر الأمخاخ، وفوبيا المرأة، ماتت ومات معها حلمها».

رغبة أم كلثوم فى تسجيل القرآن الكريم بصوتها

وتعود فكرة تسجيل القرآن الكريم بصوت أم كلثوم إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، حين فكرت كوكب الشرق في إطلاق مشروع خيري لتلاوة القرآن وتسجيله على أسطوانات، على أن يخصص العائد المادي منه لمساعدة الطلاب الجامعيين غير القادرين، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب عدم الحصول على الموافقة اللازمة لتنفيذه.