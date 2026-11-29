أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول شقين، الأول تقرير عن الحادث وملابساته، وكيفية تحرك الدولة، وآليات التعامل مع التبرعات والإعانات بوضوح وشفافية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم /الأحد/ عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

أما الشق الثاني، الذي استحوذ على حيز مهم من الاجتماع، فتعلق بالإجراءات المقرر اتخاذها للحد من حوادث الطرق، في ضوء تكرار حوادث يسقط فيها أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الهدف هو ضمان اتخاذ إجراءات إضافية للحد من تكرار هذه الحوادث مستقبلًا، إلى جانب ما بذلته الدولة من جهود في تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل والمرور.