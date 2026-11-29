قالت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة جميع الإجراءات والخطوات بشأن حادث الطريق الدائري.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم، أن الوزارة قدمت الدعم النفسي ودعم بنوك الدم وإعداد الأسر في الحادث والمستشفيات وزيارات للمصابين بالمستشفيات وتخصيص رقم ساخن وغرف عمليات لتلقي الاستفسارات حيث تلقت ٨٥ مكالمة هاتفية من المصابين وأسرهم.

واشارت الوزيرة إلى أن تم موافاة الوزارة بكشوف الحصر الطبي وتحديث بيانات المصابين اولا باول والتنسيق مع وزارة العدل لاستخراج اعلامات الوراثة بشكل عاجل .

وأضافت أن الدعم المالي الذي تلقته الحكومة من قبل رجال لأعمال وصل الى ٤٣٠ مليون جنيه، لافتة إلى أن نصيب الفرد يصل الي ٧١٢٥٠٠٠ مليون جنيه المتوفي و مثلهم في حالات العجز الكلي و٣٥٦٢٥٠٠ مليون نصيب المصاب.