قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدعم المالي الذي تلقتها الحكومة من قبل رجال الأعمال وصلت ٤٣٠ مليون جنيه لافتة أن نصيب الفرد يصل إلي ٧١٢٥٠٠٠ مليون جنيه المتوفي و مثلهم في حالات العجز الكلي و ٣٥٦٢٥٠٠ مليون نصيب المصاب.

وأشارت إلي أن هذا يتضمن ٦٠ مليون جنيه من البنك المركزي شهادات استثمار و٢٨ مليون نظير ٢٠ سيارة تالفة مشيرة الي انه تم التعاقد علي جميع السيارات مؤكدة انها جميعها حديثة .

وأكدت وزير التضامن أنه لن يستقطع اي جنيه من التبرعات لأسر الضحايا من المصابين أو الوفاة مشيرة الي ان تلقينا تبرعات عبر انستا باي بداية من ٥ جنيهات حتي ألاف الجنيهات موجه الشكر لجميع من ساهم في التبرع.