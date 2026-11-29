أكدت وزارة العمل والمعاشات البريطانية أن حادثاً سيبرانياً أوقف خدمات المعاشات والمعونات الرقمية كان هجوماً متعمداً، وليس خللاً تقنياً عرضياً.

وقال وزير العمل والمعاشات “بات مكفادين” إن الجهاز تعرض لمحاولة غير مصرح بها للوصول إلى أنظمته.

إيقاف الخدمات لحماية البيانات

أوقفت الحكومة خدمات المعاشات والمعونات عبر الإنترنت بعد الحادث، التي ظلت متوقفة يوم السبت.

وقال “مكفادين” إن الخطوة الأولى كانت إيقاف الأنظمة لحماية الجمهور وبياناتهم الشخصية.

وأضاف الوزير أنه لا توجد أدلة على تعرض بيانات شخصية للخطر. وذكرت الوزارة أنها لديها خطط معدة مسبقاً لمثل هذه الحالات، وقد نُفذت فوراً.

مدفوعات المعاشات والمعونات مستمرة

أكدت الحكومة أن المدفوعات المعتادة للمعونات والمعاشات ستستمر، بعد أن أبلغ بعض المستفيدين عن تأخيرات.

وقال "مكفادين" إن المدفوعات تصرف قبل عدة أيام من موعدها، ولذلك لا يعتقد أن تأخر أي دفعة يوم الجمعة مرتبط بالهجوم.

ونصح الوزير من لم يتلقوا دفعتهم يوم الجمعة بالتواصل مع الوزارة خلال ساعات العمل لمناقشة الدفعة.

وقالت وزيرة التعليم "لوسي باول" إن نظام المدفوعات لم يتأثر، وأن الدفعات ستستمر.

تحقيق لتحديد مصدر الهجوم

يعمل خبراء من المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز التنسيق السيبراني الحكومي على فهم سبب الهجوم، وأكد خبراء، مع تقدم التحقيق، أن الحادث لم يكن عرضياً.

ولم تُعلن الوزارة موعداً محدداً لاستعادة الخدمات، لكن McFadden قال إن ذلك سيتم «في أقرب وقت ممكن»، وأضاف أن الحكومة لن تعيد تشغيل الخدمات قبل التأكد من سلامتها.

تحذير من رسائل احتيالية

حذرت وزارة العمل والمعاشات المستفيدين من البقاء يقظين أمام رسائل الاحتيال، بعد أن قد يستغل المحتالون الحادث بإرسال رسائل تبدو رسمية.

وقالت الوزارة إنها لن تطلب أبداً معلومات شخصية أو مالية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ولن تطلب النقر على روابط.

وحذرت Lisa Webb، الخبيرة القانونية في مجلة المستهلكين «Which?»، من الرسائل غير المتوقعة خلال الأيام والأسابيع القادمة، خاصة إذا ادعت أنها من الوزارة أو البنك.

ونصحت بإنهاء المحادثة فوراً عند الشك، والتواصل مباشرة مع الشركة، أو الاتصال بالرقم 159 للوصول إلى فريق مكافحة الاحتيال في البنك.

حادث ضمن سلسلة هجمات بريطانية

قالت هيئة حماية البيانات البريطانية إنها على تواصل مع الوزارة بشأن الحادث.

ووصف التقرير الهجوم بأنه الأحدث في سلسلة حوادث سيبرانية أصابت بريطانيا، وسط مخاوف من هشاشة الأنظمة الحكومية ومدى مواكبة بروتوكولات الأمن لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد يستخدمها المخترقون.

وقال نائبة وزير العمل والمعاشات في المعارضةهيلين واتلي إن الهجوم «مقلق للغاية» ويجب التعامل معه بأقصى جدية.

وأضافت أن الأمن السيبراني جزء أساسي من الأمن الوطني، ودعت الحكومة إلى تعزيز حماية الأنظمة ومقاومتها للتهديدات المتزايدة.