عندما يُذكر الفقر، غالبًا ما تتجه الأنظار إلى الأرقام؛ نسب الفقر، ومستويات الدخل، وعدد الأسر الأكثر احتياجًا. لكن الحقيقة أن الفقر لا يُختزل في رقم أو إحصائية، بل هو واقع يومي تعيشه أسر تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية، بينما تبدو فرص تغيير هذا الواقع بعيدة المنال. وفي صعيد مصر، وتحديدًا في محافظتي أسيوط وسوهاج، تتجسد هذه الحقيقة بوضوح، حيث لا تقتصر التحديات على محدودية الدخل، وإنما تمتد إلى هشاشة فرص العمل، وضعف مصادر الرزق، وصعوبة مواجهة الأزمات التي قد تعيد الأسرة سنوات إلى الوراء. يعيش نحو ثلث المصريين دون خط الفقر، منهم أكثر من أربعة ملايين يعانون من الفقر المدقع .

وتتفاقم المشكلة في المناطق الريفية، لا سيما في صعيد مصر، حيث تسجل محافظتا أسيوط وسوهاج النسب الأعلى للفقر بمعدل ٦٦.٧ ٪ و ٥٩.٦ ٪ على التوالي و هي نسبة كبيرة من الأسر التي تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي صدمة اقتصادية أو اجتماعية.



ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال مبادرات وطنية رائدة مثل "حياة كريمة" التي وصلت بتدخلاتها التنموية الشاملة إلى نحو 46 مليون مستفيد في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، فإن تحقيق أثر تنموي مستدام يتطلب أيضًا تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تعظيم أثر هذه الجهود وتوسيع نطاقها. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في مساعدة الأسر على تجاوز احتياجات اليوم، بل في تمكينها من بناء مستقبل لا يعود فيه الفقر قدرًا يتوارثه الأبناء عن الآباء. فالمساعدة قد توفر الاحتياجات الآنية، لكنها لا تكسر بالضرورة الحلقة التي تُبقي الأسر عالقة في دائرة الفقر.



ولهذا، شهدت السنوات الأخيرة تحولًا في فلسفة التنمية، من التركيز على تقديم المساعدات إلى الاستثمار في الإنسان نفسه. فالخبرات الدولية أثبتت أن الخروج المستدام من الفقر لا يتحقق عبر الدعم المالي وحده، وإنما من خلال بناء القدرات، وتعزيز الثقة بالنفس، وتوفير أصول إنتاجية، وإكساب الأسر المهارات اللازمة لإدارة مواردها وصناعة مستقبلها. فالتنمية الحقيقية لا تمنح الإنسان دخلًا مؤقتًا، بل تمنحه القدرة على الاعتماد على نفسه.



وانطلاقًا من هذه الرؤية، أطلقت مؤسسة ساويرس برنامج "باب أمل" عام 2018، باعتباره التطبيق المصري لمنهج "التدرج للخروج من الفقر المدقع"، الذي طورته مؤسسة "براك" وحقق نجاحًا في أكثر من خمسين دولة. ويقوم البرنامج على أربعة محاور متكاملة تشمل سبل كسب العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي، بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على بناء مصادر دخل مستدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



ولعل أفضل ما يعبّر عن أثر هذه الفلسفة هو قصص الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بالفعل.



فعندما التقى فريق البرنامج بهنية في إحدى قرى سوهاج، كانت تعول أسرتها في ظل إصابة زوجها بالسرطان وعجزه عن العمل، بينما لم يكن دخل الأسرة المحدود كافيًا لتغطية تكاليف العلاج والتعليم والمعيشة، ما اضطر ابنها الأكبر إلى ترك الجامعة.

ومن خلال برنامج "باب أمل"، حصلت هنية على مشروع لتربية أغنام التوليد و هي الأغنام المخصصة للتربية والتكاثر، وفر للأسرة مصدر دخل ساعدها على تلبية احتياجاتها وإعادة ابنها إلى الجامعة. وعندما تعرض منزلها ومشروعها لحريق تسبب في خسائر كبيرة، لم تستسلم، بل استعادت نشاطها الاقتصادي وبدأت من جديد في مشروعات للأعلاف والمنظفات ومنتجات الزبدة، مستفيدة من المهارات والثقة التي اكتسبتها خلال رحلتها مع البرنامج.



وفي قرية أخرى، كانت هند تواجه تحديًا مختلفًا، لكنه لا يقل صعوبة. فقد كانت تتحمل مسؤولية رعاية زوجها وابنها من ذوي الإعاقة، بينما تبحث عن وسيلة توفر لأسرتها مصدر دخل مستقر. ومن خلال برنامج "باب أمل"، حصلت على منحة مالية مكّنتها من افتتاح بقالة صغيرة، إلى جانب التدريب والإرشاد اللازمين لإدارة المشروع وتنميته. ومن خلال هذا الدعم، بدأت مشروعها من منزلها، ونمّته خطوة بعد أخرى حتى أصبح مصدر رزق مستدامًا يساعدها على إعالة أسرتها والحفاظ على استقرارها. لم تكن قصة هند عن مشروع صغير فحسب، بل عن استعادة الشعور بالقدرة، وعن إثبات أن الفرصة، عندما تقترن بالإصرار، قادرة على تغيير مسار حياة كاملة.



ورغم اختلاف ظروف هنية وهند، فإن نقطة التحول في قصتيهما كانت واحدة. فكلتاهما لم تحتجا إلى مساعدة مؤقتة بقدر ما احتاجتا إلى من يؤمن بقدرتهما، ويمنحهما الأدوات اللازمة للنجاح. وهذا هو جوهر التمكين؛ أن يتحول الإنسان من باحث عن الدعم إلى صانع للفرص، ومن متلقٍ للمساعدة إلى مساهم في تنمية مجتمعه.

ومنذ انطلاقه، وصلت تدخلات "باب أمل" إلى أكثر من 16 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، فيما تشهد المرحلة الحالية توسعًا جديدًا في محافظة سوهاج من خلال شراكة بين مؤسسة ساويرس ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بما يرفع عدد الأسر المستهدفة ب المرحلة الثالثة بسوهاج إلى 2,520 أسرة، ويؤكد أن بناء الشراكات لا يقل أهمية عن بناء القدرات، إذا ما أردنا تحقيق أثر تنموي مستدام.

ولعل هذا هو الدرس الأهم الذي يقدمه "باب أمل".



فغالبًا ما يُختزل الحديث عن مكافحة الفقر في المساعدات والإعانات، لكنها ليست سوى بداية الطريق. أما التنمية الحقيقية، فهي أن يمتلك الإنسان القدرة على الوقوف على قدميه، واتخاذ قراراته، وتأمين مستقبل أسرته بكرامة.



وفي النهاية، قد توفر المساعدات فرصة للنجاة من أعباء اليوم، لكن التمكين وحده هو الذي يصنع مستقبلًا مختلفًا. وعندما يتحول الاستثمار من تقديم الدعم إلى بناء الإنسان، لا يخرج فرد واحد من دائرة الفقر فحسب، بل تبدأ مجتمعات كاملة في كتابة قصة جديدة... قصة عنوانها باب أمل

