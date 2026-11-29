ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، 27 لقاء فكريا وتوعويا ضمن فعاليات "صالون الثقافة الجماهيرية"، خلال شهر ديسمبر المقبل.

تنفذ اللقاءات من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتنسيق مع الأقاليم والفروع الثقافية، وتناقش موضوعات تعنى ببناء الإنسان والوعي المجتمعي، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والأعياد القومية للمحافظات، وذلك بمشاركة لفيف من المفكرين والأدباء والأكاديميين.

وتنطلق الفعاليات في السابعة مساء السبت 5 ديسمبر، مع لقاء بعنوان "لغة الضاد"، بقصر ثقافة المطرية بالقاهرة، بمشاركة د. أحمد فرحات، د. محمد عبد الله الخولي، ويديره د. حسني خضر.

وفي يوم الاثنين 7 ديسمبر، يُعقد لقاء في السابعة مساءً بعنوان "ترشيد المياه ضرورة قومية"، بمدرسة حمزة السنباطي بدمياط، بمشاركة محمد طعيمة، وسلوى موسى، وهبة مندور.

ويشهد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر لقاءين في السابعة مساء، الأول بمركز شباب زفتى بمحافظة الغربية بعنوان "الوعي وإعمال العقل"، بمشاركة أحمد سليمان، ومحمود عبد السميع، وإسلام عمرية، ويديره السباعي أحمد السباعي.

ويقام الثاني ببيت ثقافة دنشواي بالمنوفية بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول"، بمشاركة محمد سعيد النجار، وداليا زكريا، وناهد فتحي عبد اللطيف، وتديره هالة سليمان رمضان.

ويعقد يوم الأربعاء 9 ديسمبر لقاء بعنوان "الإدمان الرقمي وطرق الحماية"، بالمعهد الديني الأزهري بحلايب بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة المهندسين محمود عاطف، وعبد الهادي أحمد، وحسن توفيق، ويديره إيهاب محمد علي.

وتتواصل الفعاليات يوم الخميس 10 ديسمبر مع لقاءين في السابعة مساء، الأول بقصر ثقافة أبو تيج بأسيوط بعنوان "لغة الضاد"، بمشاركة رأفت عزمي، وعبد العظيم علي، ومحمد المجريسي، وتديره آيات حسين.

ويُعقد الثاني ببرج البرلس في كفر الشيخ تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية.. المخاطر والحلول"، بمشاركة د. محمد أحمد جلو، وفايزة السيد لويزو، وعماد أحمد الرمادي، وتديره غادة شاهين.

ويشهد يوم الاثنين 14 ديسمبر لقاءً بقصر ثقافة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعنوان "لغة الضاد"، بمشاركة سمير عيسى، وإيهاب خرفان، وعلي الدرقشي، ويديره محمود مرعي.

وفي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، يُعقد لقاء بعنوان "مخاطر التغير المناخي"، بقصر ثقافة ببا ببني سويف، بمشاركة زياد فتحي، ومحمود هاشم، وحسام ياسين، ويديره ياسين الشقيري.

ويشهد يوم الأربعاء 16 ديسمبر أربعة لقاءات تقام جميعها في السابعة مساءً؛ الأول بمكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول"، بمشاركة سحر وهيب، والفنجري محمد أحمد، ويديره حمدان عبد الظاهر.

ويُعقد الثاني بمجلس مدينة طلخا بالدقهلية بعنوان "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، بمشاركة د. حاتم رضوان، أشرف بدير، وهالة العكرمي، ويديره حسين عبد العزيز.

ويُقام اللقاء الثالث ببيت ثقافة كرداسة بالجيزة بعنوان "ترشيد المياه ضرورة قومية"، بمشاركة د. محمد حمدي، وشيماء كمال، وسعيد عمارة، وتديره ريهام عزوز.

فيما يقام الرابع بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، بعنوان "لغة الضاد"، بمشاركة عبد المنعم سالم، وأحمد فضل شبلول، وتديره د. سحر الشريف.

ويشهد يوم الخميس 17 ديسمبر لقاءين؛ الأول في السابعة مساءً بمركز شباب القصر بالوادي الجديد بعنوان "الوعي وإعمال العقل"، بمشاركة مصطفى ضبع، وحمدي علام، ويديره عصام رفاعي، ويُقام الثاني بمركز شباب المدينة بالسويس، تحت عنوان "الإدمان الرقمي وطرق الحماية"، بمشاركة أشرف عمران، وهبة حسن، ويديره عزت المدبولي.

وفي يوم الجمعة 18 ديسمبر، يُعقد لقاء بقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع"، بمشاركة سهام جبريل، وهاجر صالح، ومحمود حنفي، ومحمد محمد السعيد.

ويشهد يوم السبت 19 ديسمبر لقاءً في السابعة مساءً بمدينة فاقوس بالشرقية، بعنوان "لغة الضاد"، بمشاركة محمد جابر الحديدي، وإيهاب محمد عزت، والشاعر مصباح خيري، ويديره رمضان فؤاد وفا.

وفي يوم الأحد 20 ديسمبر، يُعقد لقاء بمكتبة الطفل والشباب بطامية بالفيوم بعنوان "الإدمان الرقمي وطرق الحماية"، بمشاركة د. مصطفى ثابت، د. محمد جمال، وأحمد قرني، ويديره أحمد طوسون.

كما يستضيف مركز النيل للإعلام لقاء في اليوم نفسه

بعنوان "مطروح.. نموذج فريد لثقافة الصحراء"، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، بمشاركة حمد خالد، ومنعم العبيدي، ومحمد العلمي، ويديره د. محمد رحيل.

ويُعقد يوم الاثنين 21 ديسمبر لقاءان؛ الأول بمكتبة الطفل والشباب بأبو تشت بمحافظة قنا بعنوان "المواطنة وقبول الآخر"، بمشاركة نبيل بقطر، وطارق الجمل، وعبد الباري إمام، وتديره رجاء الحكيم.

ويُقام الثاني بقصر ثقافة الطارف بالأقصر بعنوان "الوعي وإعمال العقل"، بمشاركة سيد صدقي، ومحمد إبراهيم، والعادلي حسان، ويديره حسان علي محمد.

ويشهد يوم الثلاثاء 22 ديسمبر لقاءً بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول"، بمشاركة د. نهى الحسيني، د. لوزة محمد علي، وتديره رحاب الشيخ.

وتحتفل محافظة بورسعيد بعيدها القومي يوم الأربعاء 23 ديسمبر، من خلال لقاء بقصر ثقافة بورسعيد بعنوان "الباسلة بطولة وانتماء"، بمشاركة أسامة المصري، وعبد الفتاح البيه، ويديره محمد خضير.

وفي يوم الخميس 24 ديسمبر، يُعقد لقاء بقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة بعنوان "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، بمشاركة مينا عازر، ومحمد مطر، وأحمد صالح، ويديره محمد أبو علي.

ويشهد يوم السبت 26 ديسمبر لقاءً بمركز التنمية الشبابية بكفر شكر بالقليوبية، بعنوان "دور القوى الناعمة في بناء الإنسان"، بمشاركة د. عبد الباقي السيد، ونشأت النادي، وبهجت الدقميري، ويديره طارق عمران.

ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية، يوم الاثنين 28 ديسمبر، لقاءً بعنوان "لغة الضاد"، بمشاركة أحمد الجابري، ومجدي مرعي، ويديره أحمد إسماعيل.

وتُختتم الفعاليات يوم الثلاثاء 29 ديسمبر في السابعة مساءً، بلقاء في محافظة المنيا بعنوان "الأمن السيبراني والحماية الرقمية "، بمشاركة المهندس أحمد مصطفى، والشاعرة منار محمد، ويديره جمال أبو سمرة.