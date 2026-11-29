استهلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعها اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الوراق الأليم، تقديرا لأرواح المتوفين ومواساة لأسرهم وذويهم.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث، داعيا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

مناقشة ملف اللاجئين وجهود الدولة المصرية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة للتحاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا والملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحضور السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لمناقشة القضايا المرتبطة بملف اللاجئين، واستعراض جهود الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف.

وتأتي مناقشة الملف ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تعقدها اللجنة على مدار الأسبوع، لمتابعة عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

7 اجتماعات لمناقشة الملفات الحقوقية والاستراتيجية الوطنية الثانية

وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب 7 اجتماعات متتالية خلال الفترة من الأحد 29 نوفمبر وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، واستعراض الشكاوى والطلبات الواردة إلى اللجنة، إلى جانب بحث محاور ومقترحات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)،

وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. اجتماعات متواصلة لمتابعة ملف اللاجئين والشكاوى وتبدأ اللجنة اجتماعاتها اليوم الأحد 29 نوفمبر، بعقد اجتماع للتحاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا والملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحضور السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لمناقشة الملفات المرتبطة باللاجئين وجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها غدا الاثنين 30 نوفمبر، بعقد اجتماعها الثاني في تمام الساعة الثالثة عصرا، بحضور الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، للتحاور بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبحث أوجه التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة. ويعقب ذلك الاجتماع الثالث، المخصص لعرض الشكاوى والطلبات الواردة إلى اللجنة، وبحث الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تعقد اللجنة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر اجتماعيها الرابع والخامس، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لاستعراض الشكاوى الواردة إليها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.

وزير الخارجية أمام اللجنة لاستعراض الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان

وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الأربعاء 2 ديسمبر، بعقد اجتماعها السادس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، لإعداد أبرز المحاور والنقاط والمقترحات التي يرغب أعضاء اللجنة في طرحها خلال اللقاء المرتقب مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الملاحظات والمداخلات البرلمانية. ويعقد الاجتماع السابع والأخير في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، ومناقشة مستهدفاتها وأولوياتها وآليات تنفيذها.

وتأتي سلسلة الاجتماعات في إطار الدور البرلماني والرقابي والتشريعي للجنة حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز الحوار والتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين بشأن القضايا الحقوقية، ومتابعة ملف اللاجئين، والاهتمام بالشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، بما يدعم جهود تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في مختلف المجالات.