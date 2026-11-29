أعلن المهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، توصيات النسخة الثالثة من المنتدى السنوي للحزب، والتي تستهدف تطوير العمل الحزبي وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية، وتحويل مخرجات جلسات المنتدى إلى مبادرات عملية وبرامج قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى حزب الشعب الجمهوري، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام بحضور قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

وأوضح أحمد إسلام أن التوصيات جاءت انطلاقًا مما شهدته جلسات المنتدى من نقاشات وحوارات ثرية، وما أتاحته من مساحة لتبادل الرؤى والأفكار بين الشباب والقيادات والخبراء في المجالات الإعلامية والسياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الشباب ليسوا مجرد شركاء في الحوار، بل قوة فاعلة في صناعة الأفكار وصياغة المستقبل.

وأشار إلى أن الحزب يعتزم إطلاق مجموعة من المسابقات والمبادرات المرتبطة بتوصيات المنتدى، مع توفير فرص تعليمية ومنح تدريبية متميزة للمواهب الشابة والمتميزين في هذه المجالات، بما يسهم في اكتشاف قدراتهم وتنميتها، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والتطور.

واستعرض إسلام أبرز التوصيات، وفي مقدمتها إطلاق مبادرة «وعي رقمي.. بوصلة وإدراك»، التي تستهدف بناء الوعي الإعلامي والرقمي لدى الشباب، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات ومواجهة الشائعات، وتأهيلهم للمشاركة في صناعة المحتوى الإعلامي من خلال ورش تدريبية ومسابقات شبابية، مع إتاحة الفرصة للمواهب للمشاركة في المنصات الإعلامية للحزب.

كما تضمنت التوصيات إطلاق مبادرة «مسار القيادة» لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب، من خلال تأهيل الكوادر الشبابية في مجالات العمل السياسي والبرلماني والإدارة الحزبية، وتنظيم لقاءات حوارية دورية تجمع الشباب بقيادات الحزب، بما يعزز مشاركتهم في تطوير العمل الحزبي وصناعة القرار، ويتيح الاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح أن التوصيات تضمنت تعزيز الوعي الاقتصادي وربط الشباب بفرص ريادة الأعمال، من خلال نشر محتوى اقتصادي مبسط يستند إلى مصادر موثوقة لتوضيح الحقائق الاقتصادية ومواجهة الشائعات، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع الشباب برواد الأعمال وأصحاب التجارب الناجحة، لتبادل الخبرات والتعرف على فرص وتحديات ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات.

وأضاف أن التوصيات شملت إنشاء أمانة الذكاء الاصطناعي المركزية، لتتولى نشر الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر الحزبية لاستخدامه، وتوظيف تقنياته في تطوير العمل الحزبي والتنظيمي والإداري، ودعم الابتكار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وكشف إسلام أن التوصيات تضمنت أيضًا إقامة النسخة الرابعة من منتدى حزب الشعب الجمهوري بإحدى محافظات صعيد مصر، بهدف تعزيز المشاركة الجغرافية، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الحزبية والشبابية بالصعيد للمشاركة في الحوار وتبادل الرؤى، وطرح القضايا والتحديات ذات الأولوية لأبناء الصعيد.

وأكد أن هذه التوصيات لا تمثل نهاية لنقاشات المنتدى، وإنما بداية لمسار من العمل والتطوير يقوم على تحويل الأفكار إلى مبادرات، والرؤى إلى خطوات تنفيذية ملموسة، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي في الشباب لا يقتصر على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة، بل يمتد إلى تمكينهم بالمعرفة والخبرة والمسؤولية، وإشراكهم في صناعة الأفكار واتخاذ القرار.