واصلت محافظة الوادي الجديد تنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي داخل المدارس، من خلال تنظيم فعاليات توعوية لطالبات مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك في إطار جهود حماية النشء والشباب.

تصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بالإدمان

وتضمنت الفعاليات عرض مجموعة من المواد المرئية التفاعلية التي تستهدف توعية الطالبات بالأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية للمواد المخدرة، خاصة الأنواع المستحدثة، باستخدام أساليب مبسطة تناسب المرحلة العمرية وتشجع على المشاركة والنقاش.

كما تناولت اللقاءات تصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بالإدمان، والتوعية بالأساليب الحديثة التي يستخدمها مروجو المخدرات لاستقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وشهدت الفعاليات حوارًا مفتوحًا مع الطالبات حول كيفية مواجهة الضغوط، وبناء الشخصية الإيجابية، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في حماية الفتيات من السلوكيات الخطرة.

وأكد المحافظة استمرار تقديم خدمات المشورة والعلاج مجانًا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على رقم 16023، والمتاح على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على نشر الوعي الوقائي بين طلاب المدارس، وتعزيز الحماية المجتمعية للنشء والشباب من مخاطر الإدمان والتعاطي.