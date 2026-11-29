ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أمس /السبت/، ما أدى إلى اهتزاز المباني وانطلاق أجهزة إنذار السيارات، كما اضطرت طائرة كانت تستعد للهبوط في مطار لوس أنجلوس الدولي إلى إلغاء الهبوط والعودة إلى التحليق، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة- في بيان صدر قبل ساعات-، أن الزلزال وقع على بعد نحو 6 أميال من ساحل مانهاتن بيتش، وسجل في البداية بقوة 4.7 درجة قبل تعديل تقدير قوته إلى 5 درجات، فيما أعقبته عشرات الهزات الارتدادية، بلغت قوة أكبرها 4.5 درجة.

وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بتلقي بلاغات محدودة عن سقوط خطوط كهرباء، دون تسجيل أضرار كبيرة، مشيرة إلى انتهاء حالة الاستنفار المرتبطة بالزلزال بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي.

كما أكد متحدث باسم عمدة المدينة كارين باس، وقوع أضرار تمثلت في تحطم بعض النوافذ في المبنى رقم 7 بالمطار، دون تأثر حركة الرحلات أو المسافرين، فيما لا تزال عمليات فحص المنشآت جارية، ولم تُسجل إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي سياق متصل.. أفاد شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني المرتفعة أثناء الزلزال، فيما أشار أحد المتواجدين في سوق للسلع الإلكترونية بمدينة ريدوندو بيتش إلى ظهور دخان ونيران من ناحية مصفاة نفط قريبة تابعة لشركة شيفرون عقب الهزة.