أعلنت محافظة الوادي الجديد استمرار توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بمنافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس والقرى التابعة لها، في إطار جهود المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ضخ السلع والمواد الغذائية بصورة يومية

وأوضحت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس تواصل ضخ السلع والمواد الغذائية بصورة يومية، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة علي نجاح، رئيس المركز، لضمان توافر احتياجات المواطنين وتيسير حصولهم على المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.

وتشمل المنتجات المطروحة بالمنافذ الخضراوات والفاكهة الطازجة، بأسعار تنافسية وتخفيضات مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وتوفير بدائل مناسبة للأسر.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة توافر السلع الأساسية وضمان انتظام ضخها بمنافذ البيع في المدن والقرى، مع الحرص على تقديم منتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز استقرار الأسواق المحلية.