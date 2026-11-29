حسم منتخب مصر للتجديف لقب النسخة الرابعة من البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي، التي تستضيفها مصر على شواطئ بورتو مارينا بمدينة العلمين، بعدما نجح الفراعنة في حصد الميدالية الذهبية الثامنة بإجمالي 10 ميداليات خلال منافسات البطولة، ليؤكدوا التفوق القارئ ويعتلوا صدارة الترتيب في إنجاز جديد للتجديف المصري.

وواصل المنتخب المصري عروضه القوية في البطولة المقامة يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 13 دولة أفريقية، بعدما نجح في حصد 8 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية ليؤكد فراعنة التجديف تفوقهم وضمان الفوز بلقب البطولة.

وأعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني، مؤكدًا أن حسم اللقب الأفريقي وحصد 10 ميداليات يعكس حجم العمل الذي يقوم به الاتحاد خلال الفترة الماضية، والجهود المبذولة من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.

وأكد القماطي أن استضافة مصر للبطولة على شواطئ بورتو مارينا بمدينة العلمين تمثل إضافة مهمة لرياضة التجديف الشاطئي، وتسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الأفريقية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، والروح القتالية والإصرار على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن الفوز باللقب الأفريقي وسط مشاركة 13 دولة يؤكد امتلاك مصر قاعدة متميزة من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، مشددًا على أن الاتحاد يواصل العمل وفق خطة تستهدف تطوير اللعبة، وتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وكان المنتخب المصري قد حقق 5 ميداليات ذهبية خلال منافسات اليوم الأول، حيث توج علي علاء ومحمد عبد الخالق وغادة ندا وإبراهيم عبد اللطيف ونور الهدى بالمركز الأول في سباق رباعي العمومي المختلط، كما فاز عمر عبد الشافي ومريم عوض الله بذهبية سباق الزوجي المختلط، وتوج ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف بذهبية زوجي الناشئين.

كما حصد الثنائي عالية عطيتو وريماس أسامة ذهبية زوجي السيدات تحت 23 سنة، فيما توج عمر القماطي وعمر حسام بذهبية زوجي الرجال تحت 23 سنة، وحصدت ريماس أسامة ويمنى مصطفى الميدالية الفضية في زوجي الناشئات تحت 19 سنة، بينما فازت حبيبة عطيتو وسلمى بدور بالميدالية البرونزية في زوجي العمومي.

ويأتي حسم المنتخب المصري لقب البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي ليؤكد استمرار النجاحات المصرية في اللعبة، ويعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف بمختلف فئاتها، في ظل دعم الاتحاد وحرصه على إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية.