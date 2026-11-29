أعلنت جامعة الوادي الجديد عن إطلاق الدفعة الخامسة من البرنامج التأهيلي لمنتسبي الدبلوماسية الشبابية، والمقرر تنفيذها خلال إجازة نصف العام الدراسي، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة.

تأهيل شباب الجامعات وتنمية معارفهم

ويأتي إطلاق البرنامج برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وتوجيهات الدكتور رجب كامل محمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ويستهدف البرنامج تأهيل شباب الجامعات وتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال الدبلوماسية الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرات اللازمة للمشاركة الفعالة في الأنشطة والمجالات المرتبطة بالدبلوماسية والعمل الشبابي.

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي:

[http://evdp.emys.gov.eg]