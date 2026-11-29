أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لمتابعة حالات مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وتحديث بياناتهم بصورة مستمرة لضمان حصولهم على أوجه الدعم والتعويضات المستحقة.

وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على مراجعة الكشوفات الطبية وحصر المصابين وتحديث بياناتهم أولًا بأول، بما يضمن ربط كل مصاب وأسرته بمنظومة التعويضات والحماية الاجتماعية.

وأضافت أن هذا التنسيق يستهدف ضمان عدم سقوط أي حالة من منظومة الدعم، وتيسير حصول المتضررين على الخدمات والمساعدات المقررة لهم، وفقًا للبيانات الطبية والإجراءات المعتمدة.

متابعة المصابين داخل المستشفيات

وأوضحت أن جهود الوزارة تشمل متابعة المصابين داخل المستشفيات، والتواصل مع الأسر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إلى جانب العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالتعويضات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.